Günün En Çok Oynanan Maçları

Gençlerbirliği – Beşiktaş Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Gençlerbirliği – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %47’si Siyah Beyazlıların galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Ali Naci Küçük’ün Yorumu

Gençlerbirliği’nde teknik adam değişimi yaşandı. Geçtiğimiz hafta Mustafa Kaplan görevinden ayrılırken Mehmet Altıparmak ile anlaşıldı. Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği Konyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe haftayı galibiyet ile tamamladı. Siyah beyazlılar da hata yapmak istemeyecektir. Beşiktaş’ta bu maçta N’Skala ile Vida cezalı. Rıdvan ile Montero ise sakat. Gençlerbirliği’nde de eksikler var. Beşiktaş favori olsa da ben az gollü bir 90 dakika olmasını bekliyorum.

Antalyaspor – Yeni Malatyaspor Maç Sonucu 1

Süper Lig’de haftanın kapanışında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %21’i ev sahibi ekipten yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yazarı Ertan Süzgün’ün Yorumu

Antalyaspor, 8 maçtır kaybetmiyor. Gökdeniz kart cezası nedeniyle yok. Yeni Malatyaspor, 4 maçtır galibiyet hasret. Dengeli bir oyun bekliyorum. Alt biter.

Chelsea – Newcastle United Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Chelsea – Newcastle United karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Analizi

Chelsea’da Thomas Tuchel ile birlikte toparlanma süreci başladı. Her geçen hafta Alman teknik adamın istediği oyun yapısını oturtması ile Chelsea’nin daha iyi bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Chelsea üst üste 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. 3 lig bir de kupa maçından galibiyet ile ayrıldılar. Bu seri bozulmaz. Newcastle karşısında da Chelsea kazanır diyorum. Newcastle’da kart cezalısı Hendrick forma giyemeyecek.