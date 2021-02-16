Günün En Çok Oynanan Maçları



Leipzig – Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Leipzig - Liverpool mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %9’u karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Öncelikle belirtelim ki bu karşılaşma Almanya’da değil tarafsız sahada oynanacak. İki takım Macaristan’da karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’nde sürprize açık ve kimin turu geçeceğinin en çok merak edildiği eşleşme belki de bu! Çünkü Leipzig’in, Liverpool’u eleme ihtimali ciddi anlam mevcut. Liverpool’da defans bölgesindeki eksikler, kaleci Allisson’un son haftalardaki kötü performansı onları artık şampiyonluk yarışının çok ama çok uzağında bıraktı. Takım savunmasında çok ciddi hatalara imza atarken Brezilyalı kaleci de son iki maçta kötü goller yedi. Leipzig’in de skor üretme konusunda ne kadar iyi bir takım olduğunu anlatmaya gerek dahi yok. Alman ekibi ilk maçta avantajı elde etmek adına mutlaka gol ya da goller bulacaktır. Liverpool’un da öndeki üçlüsü Firmino, Salah ve Mane ile gol bulacağı görüşündeyim. Bu maçta taraf bahsi yerine en ideal tercih ‘karşılıklı gol var’ seçeneği olacaktır.

Barcelona – Paris Saint Germain : Maç Sonucu 1

İddaa programının Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona – Paris Saint Germain mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

PSG, ligde Lille'in ardından ikinci sırada. İç sahada liderler ama deplasman performansında bu sezon iyi gitmiyorlar. 12 maçın 7'sinde kazanabildiler. Neymar ve Dİ Maria bu maçta sakatlar listesinde yer alıyor. Barça da bu sezonun genelinde inişli çıkışlı grafik sergiledi. Son dönemde ligde üst üste kazanıyorlar ama Kral Kupası'nda Sevilla'ya gol atamadan kaybettiler. Pique'nin durumu belirsiz. Barça evinde kazanır düşüncesindeyim.

Wycombe – Derby County: Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan son karşılaşması İngiltere Championship mücadelesi olan Wycombe – Derby County karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %4’ü konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Wayne Rooney'nin başa geçmesiyle 5 maçta 4 galibiyet elde eden Derby, hızla üst sıralara tırmanıyor. Wycombe son lig maçında kazansa da benim için ölçü değil. Colin Kazım'lı Derby galibiyete yakın olan taraf.