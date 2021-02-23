Günün En Çok Oynanan Maçları

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Lazio – Bayern Münih mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Devler Ligi’nde grup aşamasını namağlup geçen Lazio, ligde de son 8 haftalık periyotta yalnızca tek mağlubiyet yaşadı. Simone Inzaghi’nin ekibinde şu sıralar işler yolunda gidiyor. Bayern, Dünya Kulüpler Kupası’nı kazandıktan sonra peşpeşe iki maçta da galip gelemedi. Zaten bu sezon ciddi savunma problemleri de var. Devler Ligi faktöründen dolayı Bayern’in elbette reaksiyon göstermesini bekleyebiliriz. ‘Gol Var’ ideal.

Atletico Madrid - Chelsea : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Atletico Madrid - Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’si karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Son 16 turunda en zor eşleşmelerden biri.... Chelsea Tuchel yönetiminde iyi bir seri yakalamışken hafta sonunda Southampton ile berabere kaldı. Özellikle hücum organizasyonlarında çok yaratıcı ve etkili değillerdi. Atletico Madrid de ligde son 2 haftada Levante’ye karşı önce berabere kaldı ardından rakibine 1-0 mağlup oldu. Ancak Atletico ligde bir maçı eksik olmasına rağmen halen Real Madrid’in 3 puan önünde. Romanya'da oynanacak karşılaşmayı güçlü takım savunması ve oyun disiplini ile Atletico, Chelsea karşısında kazanır diyorum.

Altay - Altınordu: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması TFF 1. Lig mücadelesi olan Altay - Altınordu karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i Altay’ın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Sahasındaki son iki maçta İstanbul ve Keçiörengücü’ne toplamda 7 gol yiyerek kaybeden Altay, Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 2. maçta ilk galibiyetini Adana Demir’i deplasmanda 2-1 yenerek aldı. Golleri 4. ve 5. dakikada atan Siyah-Beyazlılar’ı puan kaybından Mehmet Akyüz’ün penaltı atışında gol izni vermeyen kaleci Adam Stachkowiak kurtardı. Altınordu’nun 3 maçlık galibiyet serisi iç sahadaki 1-1’lik Adana beraberliği ile sona erdi. Enis Destan 4 maçtır boş geçmiyor, bu süreçte 5 kez fileleri sarstı. Aynı puandaki iki İzmir ekibinin mücadelesinde kadro kalitesi Altay’dan yana. İlk yarıda rakibine 2-1 kaybeden Siyah-Beyazlılar rövanşı gollü bir maç sonunda alır.