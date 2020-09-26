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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Gurbetçi sol bek Burak Yılmaz Turgutluspor'da
26.09.2020 - 11:11 | | TURGUTLU, (DHA)

Gurbetçi sol bek Burak Yılmaz Turgutluspor'da

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer arayışlarını sürdüren Turgutluspor, gurbetçi sol bek Burak Yılmaz'la sözleşme imzaladı.

Gurbetçi sol bek Burak Yılmaz Turgutluspor'da
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Irlamaz Spor Vadisi'ndeki kulüp binasında Başkan Taner Kestaneci'nin de katılımıyla kendisini Turgutlusporlu yapan sözleşmeyi imzalayan 25 yaşındaki oyuncu, mücadelesiyle kendisini kanıtlamak ve Turgutlu'da başarılar yakalamak istediğini belirtti.

Futbola Avusturya'da SKN Sankt Pölten takımında başlayan Burak Yılmaz, son olarak yine aynı ülkenin 2'nci Lig takımlarından Floridsdorfer AC takımında top koşturdu. Burak, geçen sezon 29'u lig, 2'si kupa olmak üzere 31 maçta forma giyip 2 gol kaydetti. Güzel başlangıç yaptığı ligde bu sezonu başarılı bir yerde bitirmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlıların 2 ya da 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.

Gurbetçi sol bek Burak Yılmaz Turgutlusporda

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