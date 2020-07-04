‘Gustavo kesin salondadır’

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Bu sezon Fenerbahçe’de takımın en istikrarlı ismi kuşkusuz Luiz Gustavo oldu. Birçok isim sezona iyi başlasa da gerçek anlamda bunu sürdürebilen ve iniş çıkış yaşamayan tek isim olarak Brezilyalı futbolcu dikkat çekti.

32 yaşındaki oyuncu performansı ve profesyonelliği ile başkan Ali Koç’un da takdirini kazandı.



Ekonomik darboğaza rağmen yönetim kesinlikle deneyimli futbolcuyu satmayı düşünmüyor. Aksi halde yerini dolduracak isim bulmak pek mümkün gözükmüyor.





Gustavo da sarı-lacivertli takımda oynamaktan memnun. Takımın en çok kazanan oyuncularından biri olan 33 yaşındaki Brezilyalı daha da iyi ücretler kazanma şansı olsa da başarılı olmadan kulüpten ayrılmak istemiyor.

Gustavo takım içinde herkese de örnek oluyor. Tesiste futbolcular yakınlarında “Gustavo nerede?” diye sorduklarında “Kesin spor salonundadır” esprileri de yapılıyor. Aslında bu ifadenin altında Luiz Gustavo’nun çok çalışması yatıyor.

Tam profesyonel

Luiz Gustavo profesyonel yaşayan, iyi beslenen, uykusunu alan ve vücuduna çok iyi bakan bir futbolcu. Brezilyalı yıldız neredeyse her gün salonda çalışıyor. Oynadığı pozisyon itibariyle güçlü olması gereken tecrübeli futbolcu özel programlarla kas gruplarını her gün ayrı ayrı çalıştırıyor. Takım çalışmaları dışında bu özel antrenmanlarla 33 yaşında olmasına rağmen takımın en güçlü ismi olarak dikkat çekiyor. Sadece saha içindeki oyunu ve fiziksel durumu değil yapılan ölçümlerde de futbolcu en üst sıralarda çıkıyor.