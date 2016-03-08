Güven Öten: 'Başarımızın tesadüf olmadığını herkes gördü'

Öten, yaptığı açıklamada, Torku Konyaspor'un tarihindeki en iyi dönemi yaşadıklarını ifade etti.

Sezonun başlarındaki başarılı gidişatın kamuoyu tarafından tesadüf olarak değerlendirildiğini belirten Öten, "Biz, hem teknik ekibimize hem de takımımıza inandık ve yönetim olarak da kenetlendik. Bu dönemdeki başarılarımızın tesadüf olmadığını herkese gösterdik. Şimdi herkes Torku Konyaspor'u konuşuyor" dedi.

Öten, her zaman emin adımlarla ilerlemek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu seneki gidişatımız Avrupa yoludur. Biz bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah sezonu istediğimiz yerde bitirip, bu şehrin insanına ve takımına gönül vermiş sporseverlere Avrupa maçlarımızı seyrettirmeyi hedefliyoruz."

"Aykut Kocaman imzalayacaktır"

İyi gidişatın sonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Öten, "Hedefimiz, hocamızla uzun süre çalışmak. Keşke uzun süreli bir sözleşme olsa. Bu herkes için önemli. Hocamızla hiçbir sorunumuz yok. Aykut Kocaman, bu hafta ya da önümüzdeki hafta 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Asla rehavet yok"

Öten, önümüzdeki haftalarda güçlü takımlarla karşılaşacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bilhassa Medipol Başakşehir maçı en önemlisi gibi görünüyor. Motivasyonumuzu bozmamız lazım. Bundan sonra karşılaşacağımız takımlarla ilgili çok endişemiz yok. Evimizdeki maçları kaybetmememiz gerekiyor. Sıralamalarda bizi geçebilecek takımlarla genellikle sahamızda oynayacağız. Bu bizim için avantaj diye düşünüyoruz. Takımımızda asla bir rehavet yok. Her maça ayrı ayrı bakıyorlar. İyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. En azından bu sıralamamızı koruyacağımızı düşünüyorum."

"Fenerbahçe maçından bir endişem yok"

Kulüp olarak, iki kulvarda devam ettiklerini anımsatan Öten, "Kupada yarı finale kadar geldik. Şimdi Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Fenerbahçe maçından bir endişem yok. Fenerbahçe'yi geçtikten sonra finalde kimle karşılaşırsak, bütün varlığımızı göstereceğiz. İnşallah Türkiye Kupası'nı Torku Konyaspor'a kazandırırsak, inanılmaz bir mutluluk olacaktır" diye konuştu.

Öten, taraftarın desteğini de değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Bu sene stadımızın ikinci yılı. Her şey daha iyi oturdu. Müthiş bir potansiyelimiz var. Şu anda taraftarımız ve bize verdikleri destek Türkiye gündeminde. Her maç yaklaşık 30 bin kişi geliyor. Başarımızın etkisinde taraftar faktörü de öne çıkıyor. Onlara desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum."