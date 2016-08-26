Güven Öten: Şanslı bir kura çektik

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Güven Öten, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Shakhtar Donetsk, Braga ve Gent eşleşmeleriyle ilgili, şanslı bir kura çektiklerini söyledi.

Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşadıklarını belirtti.

H Grubu'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, Portekiz'in Braga ve Belçika'nın Gent takımıyla eşleştiklerini anımsatan Öten, "Şanslı bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Atiker Konyaspor, bu takımlarla baş edebilecek düzeydedir. Güzel sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Ülkemizi, şehrimizi ve taraftarımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Konya'ya bu gururu yaşatacağımız için çok sevinçliyiz." diye konuştu.