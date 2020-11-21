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21.11.2020 - 13:58 |

Haaland, 2020 Golden Boy ödülünü kazandı

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, 2020 Golden Boy ödülünün sahibi oldu.

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Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Tuttosport gazetesinin düzenlediği 2020 'Golden Boy' (Altın Çocuk) ödülünün sahibi oldu.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da yer aldığı 100 kişilik aday listesinde Haaland, takım arkadaşı Jadon Sancho, Bayern Münih'ten Alphonso Davies, Manchester United'dan Mason Greenwood ve Barcelona'dan Ansu Fati'yi geride bırakarak bu yılki ödülü kazanan isim oldu.

2019'daki ödülü Atletico Madrid forması giyen Portekizli oyuncu Joao Felix kazanmıştı.

Norveçli oyuncu, 2019-2020 sezonu boyunca tüm kulvarlarda 44 gol kaydetmişti.

Haaland, 2020 Golden Boy ödülünü kazandı

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