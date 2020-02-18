Haaland artık el yakıyor

Takımı değişti, golleri aynen devam

Salzburg’da 22 maçta oynadığı sezonun ilk bölümünde 28 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Norveçli futbolcu, yeni takımı Dortmund’da ise 6 maçta 9 gol atarak müthiş formunu sürdürdü.

Ödenen 20, gerçek değer 60 milyon

Avrupa’nın en formda santrforu olarak gösterilen Haaland için Borussia Dortmund 20 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Alman Transfermarkt.de sitesi, futbolcunun son yeni değeriyle ilgili bir güncelleme yaptı. Buna göre Erling Haaland’ın değeri 60 milyon euro olarak gösterildi.

8 ayda 55 milyon euro yükseldi

Sadece sekiz ay önce tahmini bonservis bedeli 5 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki oyuncu böylece kısa sürede 55 milyon euro değer kazandı.