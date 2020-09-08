Haaland’dan beklenmedik hareket

UEFA Uluslar Ligi’nde dün gece ilginç anlar yaşandı. Norveç deplasmanda Kuzey İrlanda’yı 5-1 mağlup etti. Alexander Sörloth ile Erling Haaland’ın şov yaptıkları gecede Haaland 2 gol-1 asistle yıldızlaştı.

Maçın yıldızıydı, gitti forma istedi

Karşılaşmanın ardından Erling Haaland ile Stuart Dallas formalarını değiştiler. Herkes Kuzey İrlandalı Dallas’ın, maçın yıldızı Haaland’ın formasını istediğini düşünse de gerçek bunun tersi çıktı. Norveçli futbolcu İrlandalı oyuncunun formasını talep etti.

Babadan Leeds Unitedlı

Haaland Leeds doğumlu olduğu ve Leeds United taraftarı olduğu için, bu yönde bir hareket gerçekleştirdiği, Leeds United takımda oynayan Stuart Dallas’ın formasına özel bir ilgi gösterdiği bildirildi. Ayrıca babası Alf-Inge Haaland da bir dönem Leeds’te top koşturmuştu. Korona sağlık protokollerince forma değiştirmek yasak olmasına karşın, ciddi yaptırımlar getirilmemesi nedeniyle bir çok futbolcu maçların ardından forma değiştirmeye devam ediyor.