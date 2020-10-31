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31.10.2020 - 23:44 |

Haaland'sÄ±z Borussia Dortmund'da 3 puanÄ± Hummels getirdi!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Borussia Dortmund deplasmanda Arminia Bielefeld'i 2-0 yendi. SarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n gollerini 53. ve 71. dakikalarda Mats Hummels kaydetti.Â

Haaland'sÄ±z Borussia Dortmund'da 3 puanÄ± Hummels getirdi!
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Borussia MÃ¶nchengladbach'a 1-0 yenildi

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde H Grubuâ€™nda yer alan Leipzig, Bundesligaâ€™nÄ±n 6. haftasÄ±nda Borussia Park'ta Borussia MÃ¶nchengladbach'a konuk oldu.Â 

Ev sahibi ekip 60. dakikada Hannes Wolfâ€™un attÄ±ÄŸÄ± golle karÅŸÄ±laÅŸmadan 1-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

BÃ¶ylelikle bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Leipzig 13 puanla, 15'er puanÄ± bulunan Bayern MÃ¼nih ve Borussia Dortmund'un ardÄ±ndan 3. sÄ±raya geriledi.Â 

Borussia MÃ¶nchengladbach ise puanÄ±nÄ± 11'e Ã§Ä±kardÄ±.

HaalandsÄ±z Borussia Dortmundda 3 puanÄ± Hummels getirdi

Bayern MÃ¼nih ve Borussia Dortmund deplasmanda kazandÄ±
Bayern MÃ¼nih, Bundesligaâ€™nÄ±n 6. haftasÄ±nda Rhein Energie StadÄ±'nda KÃ¶ln'e konuk oldu.Â 

Bavyera ekibi 13. dakikada Thomas MÃ¼ller (penaltÄ±dan) ve 45+1. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde tamamladÄ±.Â 

Ã‡ekiÅŸmeli geÃ§en ikinci yarÄ±da KÃ¶ln'Ã¼n 82. dakikada Dominick Drexler ile bulduÄŸu golle skoru 2-1 yaptÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Bayern MÃ¼nih 2-1 kazandÄ±.

Bayern MÃ¼nih galibiyet sayÄ±sÄ±nÄ± 5'e, puanÄ±nÄ± da 15â€™e Ã§Ä±kardÄ±. Bu sezon henÃ¼z galibiyeti bulunmayan KÃ¶ln, 2 puanda kaldÄ±.Â 

Borussia Dortmunda da deplasmanda Arminia Bielefeld'i 2-0 yendi. SarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n gollerini 53. ve 71. dakikalarda Mats Hummels kaydetti.Â 

Borussia Dortmund, puanÄ±nÄ± 15'e Ã§Ä±karÄ±rken, Arminia Bielefeld'in 4 puanÄ± bulunuyor.Â 

Bundesliga'da bugÃ¼n oynanan diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmalarda Augsburg sahasÄ±nda Mainz 05'i 3-1 maÄŸlup ederken Eintracht Frankfurt sahasÄ±nda Werder Bremen ile 1-1 berabere kaldÄ±.

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