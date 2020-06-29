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HaberlerTrabzonspor Haberleri Hacıosmanoğlu'ndan Bakasetas'a şok suçlama!
29.06.2020 - 12:30 |

Hacıosmanoğlu'ndan Bakasetas'a şok suçlama!

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27. haftada 2-0 Medipol Başakşehir'in galibiyetiyle biten Alanyaspor maçında Bakasetas'ın, bilerek boş kaleye gol atmadığını iddia etti.

Hacıosmanoğlu'ndan Bakasetas'a şok suçlama!
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Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Alanyasporlu akasetas'ın, boş kaleye gol atmadığını ifade ederken Trabzonspor'a attığı golden sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eliyormuş gibi sevindiğini söyledi.

Hacıosmanoğlundan Bakasetasa şok suçlama

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27. hafta oynanan Başakşehir- Alanyaspor maçında Akdeniz ekibinin futbolcusu Bakasetas'ın, boş kaleye gol atmadığını belirterek şunları söyledi:

"BUNDA ART NİYET VAR"

"Maç 0-0… Cisse sağ taraftan topu o bize ceza sahası dışından gol atma başarısı gösteren arkadaşa (Bakasetas) çıkartıyor. Kale karşısında bomboş, topa vurmuyor. Yengeç gibi sola doğru gidiyor. Kaleci kapatsın, ondan sonra atayım kalecinin üzerine diye… Normal maçta bu pozisyonlar oluyor ama 1 hafta sonra aynı arkadaş Trabzonspor'a gol atıp Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eliyormuş gibi seviniyorsa, bunda art niyet var. Kirli ilişkilerle yavru İstanbul takımı Başakşehir'e karşı bize ayak oyunları ile şampiyonluğu kaybettirirlerse bu camia bunu unutmaz."

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