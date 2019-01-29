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29.01.2019 - 17:31 | | AA

Hadi Sacko, Ankaragücü'nde!

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer yasağının kalkmasının ardından kadrosuna Hadi Sacko'yu kattığını duyurdu!

Hadi Sacko, Ankaragücü'nde!
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Leeds United'den Hadi Sacko ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sacko, başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Umarım ateşli taraftarımız ile Ankaragücü'nü hak ettiği yerlere hep beraber taşırız." ifadelerini kullandı.

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