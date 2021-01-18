Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'in 20. Haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig’in 20’nci haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
SALI:
16:00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir: Serkan Tokat
16:00 Göztepe - Gençlerbirliği: Burak Şeker
19:00 Trabzonspor -İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
ÇARŞAMBA
16:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Halis Özkahya
16:00 Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş
19:00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
PERŞEMBE
16:00 B.B Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
16:00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Mete Kalkavan
19:00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Sarper Barış Saka
19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu