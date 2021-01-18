Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
18.01.2021 - 14:09 |

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 20. Haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
ABONE OL

Süper Lig’in 20’nci haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

SALI:
16:00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir: Serkan Tokat
16:00 Göztepe - Gençlerbirliği: Burak Şeker
19:00 Trabzonspor -İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

ÇARŞAMBA
16:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Halis Özkahya
16:00 Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş
19:00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

PERŞEMBE
16:00 B.B Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
16:00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Mete Kalkavan
19:00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Sarper Barış Saka
19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Ligde haftanın hakemleri belli oldu

Maç Özeti: Manchester City 1-0 Brighton
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Karagümrük'e bir İtalyan daha...
    Karagümrük'e bir İtalyan daha...
  2. Emre Sarıgedik İZVAK'a aday
    Emre Sarıgedik İZVAK'a aday
  3. Haftanın hakemleri belli oldu!
    Haftanın hakemleri belli oldu!
  4. Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelince Vedat Muriqi...
    Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelince Vedat Muriqi...
  5. Medipol Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak
    Medipol Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da gol sıkıntısı

Trabzonspor'da gol sıkıntısı

Son dakika | Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Mesut Özil tebriği

Son dakika | Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Mesut Özil tebriği

Transferde son dakika haberi | Ali Akman'a teklif yağıyor

Transferde son dakika haberi | Ali Akman'a teklif yağıyor

FK Partizan, özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

FK Partizan, özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet