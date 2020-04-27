Hagi itirafı! "Onu transfer etmek istedik"

Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri olan Hagi ile ilgili yıllar sonra bir transfer itirafı geldi.

Premier Lig'in köklü takımlarından Everton'ın 1990 yılında Hagi'yi transfer etmek için İspanya'ya bir ekip yolladığı ortaya çıktı.

O dönem ekipte yer alan Everton İstatistikçisi Gavin Buckland Hagi'nin Real Madrid oynadığını ve çok yüksek bir bonservise sahip olduğunu belirtti.

Hagi'yi transfer etmek için çok uğraştıklarını söyleyen Buckland "Hagi'nin Everton'da oynayayabileceğini hayal etmek bile inanılmazdı ancak yıldız futbolcunun yüksek bonservisi bu transfere engel oldu" dedi.