Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Hagi itirafı! "Onu transfer etmek istedik"
27.04.2020 - 19:57 |

Hagi itirafı! "Onu transfer etmek istedik"

Premier Lig kulübü Everton, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi ile ilgili yıllar sonra bir transfer itirafında bulundu.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri olan Hagi ile ilgili yıllar sonra bir transfer itirafı geldi.

Premier Lig'in köklü takımlarından Everton'ın 1990 yılında Hagi'yi transfer etmek için İspanya'ya bir ekip yolladığı ortaya çıktı.

O dönem ekipte yer alan Everton İstatistikçisi Gavin Buckland Hagi'nin Real Madrid oynadığını ve çok yüksek bir bonservise sahip olduğunu belirtti.

Hagi'yi transfer etmek için çok uğraştıklarını söyleyen Buckland "Hagi'nin Everton'da oynayayabileceğini hayal etmek bile inanılmazdı ancak yıldız futbolcunun yüksek bonservisi bu transfere engel oldu" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
FIFA ve Premier Lig'den sürpriz karar! Bir maçta 5 oyuncu...

Hagi itirafı Onu transfer etmek istedik

Hagi itirafı Onu transfer etmek istedik

    Ronaldo hız kesmiyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Premier Lig'de 3 kulüp antrenman için tesislerini yeniden açtı!

    Premier Lig'de 3 kulüp antrenman için tesislerini yeniden açtı!

    Ahmet Nur Çebi: En büyük teselli yine Beşiktaş

    Ahmet Nur Çebi: En büyük teselli yine Beşiktaş

    Adanaspor'dan "yeni stattaki koltuk renklerine" ilişkin açıklama

    Adanaspor'dan "yeni stattaki koltuk renklerine" ilişkin açıklama

    Adnan Dalgakıran: En güçlü iletişimi Beşiktaş yapıyor

    Adnan Dalgakıran: En güçlü iletişimi Beşiktaş yapıyor

    Sıradaki Haber