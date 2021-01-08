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08.01.2021 - 07:00 |

Haim Fresco: ‘Falcao şov için alındı’

Monaco’da yaşayan Galatasaraylı iş insanı Haim Fresco, “Falcao mali yönden kulübün boyunu aşan bir transferdi. Benim evim Falcao’nun kaldığı otele 50 metre mesafedeydi ama kimse bana sormadı. Falcao şov için alındı” dedi.

Haim Fresco: ‘Falcao şov için alındı’
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Tartışmaların odağındaki Radamel Falcao ile ilgili olarak Monaco’da yaşayan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve iş insanı Haim Fresco, Milliyet’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Üç senelik bonuslarla beraber toplam maliyeti 25 milyon euro olan Falcao transferinin Galatasaray’ın ekonomik tablosunu çok zorlayan bir hamle olduğu eleştirisinde bulunan Fresco, “İşte sonuç ortada. Bugün kurtulmak istiyorsun. Falcao hamlesi mali yönden Galatasaray’ın boyunu aşan bir transferdi. Benim Monaco’daki evim Falcao’nun kaldığı otele 50 metre mesafedeydi. Bu transfer yapılırken bana kimse sormadı. Abdurrahim (Albayrak) bir kere aramadı. Bu transfer olmasın diye propaganda yaptım. Hoca da istemedi aslında ama aldılar şov için Falcao’yu” diye konuştu.

Kolombiyalı golcünün Galatasaray’a gelmeden önce Monaco ile sözleşme yenilemek için pazarlık yaptığını belirten Haim Fresco, Fransız kulübünün anlaşmaya yanaşmadığını savundu.

Fresco, “Falcao’nun Monaco ile 1 sene sözleşmesi daha vardı ve 2+1 yıllık yeni kontrat istiyordu. Monaco kabul etmedi. Menajerler bana ‘biz ne yapalım? Galatasaray istiyor’ dediler. Monaco’nun Falcao’yu daha önce kiraladığı kulüpler neden onun bonservisini almadılar? Bunu merak etmediler bile” ifadelerini kullandı.

Henry Onyekuru için de değerlendirmede bulunan Haim Fresco, “Monaco’da üç teknik adam bu çocuğa forma şansı vermedi. İlginç bir durum var. Galatasaray’da ise başarılı oldu. Fatih Terim Onyekuru’yu iyi kullanabiliyor” yorumunu yaptı.

Haim Fresco: ‘Falcao şov için alındı’

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