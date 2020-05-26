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26.05.2020 - 11:34 | | Ä°STANBUL (AA)

Haiti Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Bart'a 90 gün men cezasÄ±

FIFA, Haiti Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Yves Jean-Bart'a, milli takÄ±m antrenman tesislerinde genÃ§ kadÄ±n futbolcularÄ± taciz ettiÄŸi iddiasÄ±yla geÃ§irdiÄŸi soruÅŸma nedeniyle 90 gÃ¼n men cezasÄ± verdi.Â

Haiti Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Bart'a 90 gün men cezasÄ±
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YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Jean-Bart'Ä±n FIFA Etik KurallarÄ±'nÄ±n 84 ile 85. maddelerine uygun olarak ulusal ve uluslararasÄ± futboldan 90 gÃ¼n men edildiÄŸi duyuruldu.

Men kararÄ±nÄ±n Jean-Bart ile ilgili sÃ¼rmekte olan soruÅŸturmalar nedeniyle verildiÄŸi belirtildi.

20 yÄ±ldÄ±r federasyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Jean-Bart, kendisine yÃ¶nelik iddialarÄ± geÃ§en ay reddetmiÅŸti.

Haiti Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Barta 90 gÃ¼n men cezasÄ±

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