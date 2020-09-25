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HaberlerFutbol Haberleri Hakan Çalhanoğlu: "Avrupa Ligi neden olmasın?"
25.09.2020 - 18:36 |

Hakan Çalhanoğlu: "Avrupa Ligi neden olmasın?"

Milan'ın yıldızı milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt'i eledikleri maç sonrasında yeni sezon üzerine açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu: "Avrupa Ligi neden olmasın?"
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Milli yıldımız Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini ve kendi rolünü anlattı.

Milanlı orta saha oyuncusu, Bodo Glimt maçında yaptığı 2 gol ve 1 asistlik katkıyla takımını üst tura taşıdı.

Milan'ın Bodo Glimt'i elediği maçta da yıldızlaşan oyuncu; "Kafam rahat ve teknik direktörümüz bana özgüven aşılıyor. Kendi rolümde rahat hissediyorum. Daha önce de birçok röportajda bu mevkide oynamak istediğimi söylemiştim. Önemli olan günün sonunda bizim kazanmamız." dedi.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Hakan Çalhanoğlu, Avrupa Ligi için; "Kupaya kadar uzanabilir miyiz? Evet, pandemi arası sonrası birçok maç kazandık ve böyle devam etmeliyiz." dedi.

Milli oyuncumuz, geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı forma ile 38 resmi maçta takımına 11 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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Hakan Çalhanoğlu: Avrupa Ligi neden olmasın

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