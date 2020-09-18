18.09.2020 - 01:22 |
Hakan Çalhanoğlu durdurulamıyor! 1 gol, 1 asist...
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'ın Shamrock'u deplasmanda 2-0 yenip elediği maçta milli oyuncumuz 1 gol, 1 asistle oynadı. Pandemi sonrası Hakan Çalhanoğlu, toplam 16 gole katkıda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu fırtınası...
Milan, Avrupa Ligi'nde İrlanda'da Shamrock Rovers'ı 2-0 mağlup ederek turladı. Milli oyuncumuz 1 gol atarken, Zlatan Ibrahimoviç'e de asist yaptı.
Pandemi sonrası Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla 14 maçta 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi.