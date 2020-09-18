Hakan Çalhanoğlu durdurulamıyor! 1 gol, 1 asist...

UEFA Avrupa Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu fırtınası...

Milan, Avrupa Ligi'nde İrlanda'da Shamrock Rovers'ı 2-0 mağlup ederek turladı. Milli oyuncumuz 1 gol atarken, Zlatan Ibrahimoviç'e de asist yaptı.

Pandemi sonrası Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla 14 maçta 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi.