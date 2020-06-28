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HaberlerFutbol Haberleri Hakan Çalhanoğlu gol attı Milan, Roma'yı yıktı!
28.06.2020 - 18:04 |

Hakan Çalhanoğlu gol attı Milan, Roma'yı yıktı!

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan, sahasında Roma'yı ağırladı. Müsabakayı Milan 2-0 kazandı. Hakan Çalhanoğlu attığı golle galibiyette önemli rol oyandı.

Hakan Çalhanoğlu gol attı Milan, Roma'yı yıktı!
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Milan, Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde Roma'yı konuk etti. San Siro'daki karşılaşmayı Milan 2-0 kazandı.

Milan'ın golünü 76. dakikada Rebic ve 89. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti. Mücadeleye Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla Milan puanını 42 yaparken Roma ise 48 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebic.

Roma: Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Hakan Çalhanoğlu gol attı Milan, Romayı yıktı

Hakan Çalhanoğlu gol attı Milan, Romayı yıktı

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