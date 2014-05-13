Hakan Çalhanoğlu Leverkusen'i istiyor

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Hamburg 'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 'nun Bayer Leverkusen'e transfer olmak istediği iddia edildi.

Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Çalhanoğlu'nun Almanya dışında bir kulübe transferinin söz konusu olmadığını ifade etti. ''Oyuncu ve çevresi açısından Bayer Leverkusen favori olarak görülüyor'' diyen Çalhanoğlu, bunun Hakan'ın uluslararası düzeyde oynaması için bir diğer adım olduğunu kaydetti.

Bayern Münih'in de genç oyuncunun transferi konusunda harekete geçmediğini belirten Demirtaş, Çalhanoğlu'nun Bayern Münih'e transferine sıcak bakmadıklarını bildirdi.

Öte yandan, Hamburg kulübüne ve yetkililere somut teklif sunan Bayer Leverkusen'in Çalhanoğlu'nu transferini bu sezon sonunda bitirmek istediği kaydedildi. Çalhanoğlu ile İngiliz Premier Lig'den Manchester City ve Chelsea'nin de ilgilendiği, Bayern Münih'in girişimde bulunduğu ifade ediliyor.

Hamburg Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Carl Jarchow, Çalhanoğlu'nun çok yönlü bir futbolcu olduğunu ve başka bir takıma göndermek istemediklerini belirtmişti.

Bundesliga'da oynadığı ilk sezonda 31 maçta 11 gol atan ve 4 asist yapan genç yıldızı özellikle Bayern Münih yöneticisi Mathias Sammer'in çok beğendiği ifade ediliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun, ligi 16. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edebilmek 2. Ligi 3. sırada bitiren Greuther Fürth ile ''play-out'' maçları oynayacak olan Hamburg Kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.