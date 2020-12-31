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HaberlerFutbol Haberleri Hakan Çalhanoğlu: "Zlatan Ibrahimovic Ebru Gündeş'in şarkılarını dinliyor"
31.12.2020 - 21:18 |

Hakan Çalhanoğlu: "Zlatan Ibrahimovic Ebru Gündeş'in şarkılarını dinliyor"

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Ibrahimovic ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. Yılbaşı programına katılan Çalhanoğlu, Ibrahimovic'in Ebru Gündeş dinlediğini söyledi. Programa video ile katılan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranlığını açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu: "Zlatan Ibrahimovic Ebru Gündeş'in şarkılarını dinliyor"
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Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, O Ses Türkiye yılbaşı programına katıldı. Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ebru Gündeş itirafı geldi.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'da forma giyen takım arkadaşı Ibrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu söyledi ve "Zlatan, Ebru Gündeş'in şarkılarını dinliyor. En sevdiği şarkısı da 'Çingenem'" ifadelerini kullandı.

Programa video gönderen Ibrahimovic, "Ebru Güneş, senin hayranlarından biriyim. En sevdiğim şarkı da çingenem." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic Ebru Gündeşin şarkılarını dinliyor

Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic Ebru Gündeşin şarkılarını dinliyor

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