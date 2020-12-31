Hakan Çalhanoğlu: "Zlatan Ibrahimovic Ebru Gündeş'in şarkılarını dinliyor"

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, O Ses Türkiye yılbaşı programına katıldı. Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ebru Gündeş itirafı geldi.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'da forma giyen takım arkadaşı Ibrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu söyledi ve "Zlatan, Ebru Gündeş'in şarkılarını dinliyor. En sevdiği şarkısı da 'Çingenem'" ifadelerini kullandı.

Programa video gönderen Ibrahimovic, "Ebru Güneş, senin hayranlarından biriyim. En sevdiğim şarkı da çingenem." ifadelerini kullandı.

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