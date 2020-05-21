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21.05.2020 - 14:25 |

Hakan Çalhanoğlu'ndan şaşırtan Galatasaray hamlesi

Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, twitterda bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.

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Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, twitterda bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi. 

Galatasaray'da Belhanda ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Faslı yıldızın yerine kimin transfer edileceği merak konusu. Fatih Terim'in A Milli Takım'ı çalıştırdğı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu da sarı kırmızılı takımın listesinde bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu, twitterda bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi. 

Hakan Çalhanoğlundan şaşırtan Galatasaray hamlesi

Hakan Çalhanoğlundan şaşırtan Galatasaray hamlesi

Hakan Çalhanoğlundan şaşırtan Galatasaray hamlesi

 

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