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07.01.2021 - 12:06 | | Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) -

Hakan Demir: Gruptan çıkmak için savaşacağız

Keravnos karşısında alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir, "Gruptan çıkmak için son maçın son saniyesine kadar savaşacağız. Takımıma inanıyorum" dedi.

Hakan Demir: Gruptan çıkmak için savaşacağız
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5inci hafta mücadelesinde sahasında Keravnos'u 78-67 mağlup ederek grupta ilk 2 şansını son 2 maça taşıyan TOFAŞta Başantrenör Hakan Demir ve oyunculardan Tomislav Zubcic karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tur için son maçın son saniyesine kadar savaşacaklarını vurgulayan Demir, Bizim için gruptaki şansımızı son maça kadar sürdürmek adına önemli bir maçtı.

Keravnos çok motive bir takım. Sıkışık bir fikstür içindeyiz. Maçın savunma tarafında iyiydik, hücum tarafında ise çok hata yaptık ve boş şutlarda isabet sağlayamadık. Yine de maçı kazanmayı başardık. Takımımı tebrik ediyorum. Gruptaki mücadele sürüyor. İç sahada iki tane çok şanssız maç kaybettik. Bundan sonra bu durumu lehimize çevirmeye çalışacağız. Son maçın son saniyesine kadar savaşacağız. Takımıma inanıyorum diye konuştu.

TOMISLAV ZUBCIC: ZOR BİR MAÇTI

Karşılaşmada 17 sayı-10 ribaund-3 asist ile double-double yapan Hırvat uzun forvet Tomislav Zubcic ise Bizim için gruptaki konumumuz ve bir üst tura çıkmak için önemli bir maçtı. Zor bir maçtı ama sahadan galibiyet ile ayrılmayı başardık ifadelerini kullandı.

B Grubunda dün oynanan maçlar sonunda TOFAŞ, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk 2 takibini sürdürürken, JDA Dijonu sahasında 94-54 mağlup eden ERA Nymburk 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda; Dijon ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor. TOFAŞ, gruptaki son 2 maçında 12 Ocakta JDA Dijon ile 19 Ocakta ERA Nymburk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hakan Demir: Gruptan çıkmak için savaşacağız

 

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