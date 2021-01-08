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Haberler1.Lig Haberleri Hakan Karaahmet: Alın terinin karşılığını vermemiz lazım
08.01.2021 - 13:46 | | GİRESUN (AA)

Hakan Karaahmet: Alın terinin karşılığını vermemiz lazım

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, devre arasında futbolcu transferinden önce mevcut oyuncuların alın terinin karşılığını vermeleri gerektiğini belirtti.

Hakan Karaahmet: Alın terinin karşılığını vermemiz lazım
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Karaahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresunspor'un az bulunan oyunculardan oluşan bir takım olduğunu söyledi.  Transfer konusunu teknik direktör Hakan Keleş ile görüşeceklerini aktaran Karaahmet, "Ben bu takımda nereye transfer yapayım? Benim şu anda takımda oynamayan 15 yaşında Arda diye, Fatih diye futbolcularım var. Onlar da kadronun içerisinde. Transfer yaptığımız takdirde bu oyuncular ne olacak?" diye konuştu.

Karaahmet, Giresunspor'u başarıya ulaştırmış bir oyuncu grubunun olduğuna dikkati çekerek, "Böyle bir başarı hikayesi var. Genelde kamuoyunun şöyle bir beklentisi oluşuyor, 'Ara transfer döneminde oyuncu alalım', tamam alalım ama ne için? Bu emeği verenlere saygımızı ortaya koymamız lazım, onların hak ettiklerini, alın terinin karşılığını vermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Karaahmet: Alın terinin karşılığını vermemiz lazım


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