Hakan Keleş: Boluspor maçını kazanmamız gerek

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u mağlup ederek, sezonun ilk 3 puanını aldıklarını ve moral kazandıklarını belirtti.

Hafta sonu sahalarında Beypiliç Boluspor konuk edeceklerini anımsatan Keleş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardı. Hakan Keleş, hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu vurgulayarak, "Kendi sahamızda oynayacağımız Beypiliç Boluspor maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. İnşallah 3 puanı da alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Yeni bir takım kurduklarını ve uyum sürecini de zamanla atlattıklarını ifade eden Keleş, transfer dönemi sona ermeden kadrolarına bir oyuncu katabileceklerini sözlerine ekledi.





