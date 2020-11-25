KeleÅŸ, kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geride kalan 10 haftada iyi bir istatistik elde ettiklerini belirtti.Â TakÄ±mÄ±n geÃ§miÅŸ sezonlara kÄ±yasla iyi bir pozisyonda olduÄŸunu belirten KeleÅŸ, ligde 9 maÃ§ta 15 puan topladÄ±klarÄ±nÄ±, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda ise 5. tura yÃ¼kseldiklerini ifade etti.

KeleÅŸ, geÃ§en hafta ligde Samsunspor karÅŸÄ±sÄ±nda oyun ve pozisyon olarak Ã¼stÃ¼n bir maÃ§ oynadÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, "Ãœstelik belki de oyunun gidiÅŸatÄ±nda bÃ¼yÃ¼k etki saÄŸlayacak net bir penaltÄ± pozisyonumuz verilmedi. Bu maÃ§Ä± kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman iyi bir avantaj elde etmiÅŸ olacaktÄ±k. Bu tip maÃ§larda kaybetmemek Ã¶nemli. AyrÄ±ca futbolcularÄ±mÄ±zÄ± da kutluyorum. MaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± oldukÃ§a aÄŸÄ±r bir zeminde oynuyoruz. Bir an Ã¶nce yeni stadÄ±mÄ±za geÃ§mek istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â Kupada bir Ã¼st tura yÃ¼kseldikleri iÃ§in sevinÃ§li olduklarÄ±nÄ± dile getiren KeleÅŸ, "Kupaya da bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zde Ã§ok yoÄŸun bir program var. ÃœÃ§ gÃ¼nde 1 maÃ§ oynuyoruz. 4 maÃ§Ä±n 3'Ã¼nÃ¼ deplasmanda oynayacaÄŸÄ±z. Hepsi zor maÃ§lar. Pandemi sÃ¼recinden etkilenmezsek eÄŸer bu periyodu iyi bir ÅŸekilde geÃ§irerek hedeflediÄŸimiz sonuÃ§lara ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.

KeleÅŸ, ligde verdikleri mÃ¼cadelede zaman zaman puan kayÄ±plarÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:Â "Ã–nÃ¼mÃ¼zde uzun bir maraton var, bizler bu sÃ¼reÃ§te yoÄŸun bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rerek hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± zorluklara raÄŸmen takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n uzun yÄ±llardÄ±r elde ettiÄŸi en iyi puanlarÄ± toplamayÄ± baÅŸardÄ±k ve Ã§ok daha iyisini de baÅŸarabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu noktada taraftarlarÄ±mÄ±zdan bizlere olan desteklerini esirgememesini ve bize gÃ¼venmesini istiyorum. Biz inancÄ±mÄ±zla ve mÃ¼cadelemizle herkesin arzuladÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z."

SaÄŸ arka adalesinde zorlanmaya baÄŸlÄ± aÄŸrÄ± oluÅŸan Ibrahima Balde'nin tedavisine kulÃ¼p saÄŸlÄ±k ekibi tarafÄ±ndan baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bildiren KeleÅŸ, bu oyuncunun Ä°stanbulspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na yetiÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.