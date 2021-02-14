Hakan Kutlu: Yediğimiz gol oyundan kopmamıza neden oldu

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

İlk 45 dakikada Konyaspor'a pozisyonlar vermediklerini vurgulayan Kutlu, şunları kaydetti:

"İlk yarı 2-3 net gol pozisyonu bulduk ancak değerlendiremedik. İkinci yarıya kötü başladık. Rakibimiz iyi başladı ama pozisyon bulmakta sıkıntı yaşıyorlardı. Duran toptan bir gol yedik. İlk yarı iyi, ancak ikinci yarı kötü oynadık. Hele hele gol yedikten sonra oyuncularım disiplinden koptu. Ama maçın kırılma anında yediğimiz gol oyundan kopmamıza neden oldu. Oyuncularımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onları tek eleştirdiğim nokta; biraz daha inanmaları... Oyuncularımdan oyunun kırılma anlarında, gol yediğimizde ya da gol atamadığımız zaman bu inançlarını yitirmemelerini isteyeceğim. Henüz lig bitmiş değil. Ligin sonuna kadar savaşacağız."

"VAR'ı Türkiye'de kaldıralım"

VAR hakemlerinin iki maçtır oyuncularına yapılan faulleri görmediğini iddia eden Kutlu, "Hem bir önceki maçta hem de bu maçta VAR ne yazık ki bizim lehimize olan pozisyonları görmedi. Ya da görmek istemedi. Maçın hakemlerine sözüm yok. Onlar maçı çok iyi yönetti. Ancak VAR hakemleri Lopes'in iteklenmesini görmediler. Madem öyle VAR'daki hakemlerimiz görevlerini layıkıyla yerine getiremiyor, VAR'ı Türkiye'de kaldıralım. Bütün takımlar VAR'dan şikayetçi. Çok da pahalı bir sistem. Hiç gerek yok böyle olacaksa uygulamasınlar." değerlendirmesinde bulundu.