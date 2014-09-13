Hakan'ın golü Leverkusen'e yetmedi!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 3. haftanın açılış maçında lider Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen ile 3-3 berabere kaldı.

BayArena'da oynanan ve 30 bin 210 seyircinin izlediği karşılaşmada Bayer Leverkusen 17. dakikada Tin Jedvaj'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısında 3 topu direkten dönenen ev sahibi ekip, yakaladığı birçok gol pozisyonunu da değerlendiremedi. Werder Bremen ise ilk yarının son dakikasında Fin Bartels'in attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu sonuçla geçildi.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Franco di Santo 60. dakikada topu filelere göndererek Werder Bremen'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Bayer Leverkusen takımında forma giyen ve karşılaşmada çok iyi bir performans sergileyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın 63. dakikasında yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta toplu ağlarla buluşturarak karşılaşmaya yeniden dengeyi getirdi: 2-2

Maçın 61. dakikasında Levin Öztunalı'nın yerine oyuna giren Min-Heung Song 73. dakikada skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmanın son bölümünde rakip kaleye yüklenen konuk ekip, Sebastian Prödl'in 85. dakikada attığı golle maçta 3-3'lük eşitliği sağladı.

Başka gol olmayan karşılaşma 3-3 sona erdi.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu 52. dakikada sarı kart görürken, diğer milli oyuncu Ömer Toprak da 90 dakika forma giydi.

Sezona iyi başlayan kırmızı-siyahlı ekip ilk kez puan kaybederken, Werder Bremen üçüncü beraberliğini aldı.

Bayer Leverkusen'in 7 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdüğü ligde, 3 puana sahip yeşil-beyazlı ekip 8. sırada yer alıyor.

Avrupa'da gecenin diğer önemli maçlarında alınan skorlar şöyle:

Lyon - Monaco: 2-1 (Fransa)

Almeria - Cordoba: 1-1 (İspanya)

Vitoria de Setubal - Benfica: 0-5 (Portekiz)