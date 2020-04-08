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08.04.2020 - 18:55 | | DHA

Hakem Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik koronavirüsü yendi

Zonguldak'ta koronavirüse yakalanan futbol hakemi Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hakem Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik koronavirüsü yendi

Özel bir bankada çalışan ve aynı zamanda futbol hakemliği yapan Ferhat Çelik ile eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik, koronavirüs testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Çelik çifti, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yan yana odalarda tedavi altına alındı. Virüsü ilk olarak Tuğçe Yozgatlı Çelik yenerek önceki gün taburcu edildi. Bugün ise eşi Ferhat Çelik'ten de güzel haber geldi. Ferhat Çelik de bugün taburcu edildi. Çift ayrı evlerde 14 gün karantina altına alındı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Ümit Kaya da, üyeleri Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik'in iyileşmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ve çifte geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Hakem Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik koronavirüsü yendi

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