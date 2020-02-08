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08.02.2020 - 09:59 |

Hakeme 'ruh hastası' muamelesi

Sao Paulo-Novorizontino maçında ev sahibi ekibin iki nizami golünü ve iki bariz penaltısını vermeyen hakem için federasyon, psikologlar tarafından eğitilmesi kararı aldı.

Hakeme 'ruh hastası' muamelesi
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Brezilya Paulista liginde oynanan Sao Paulo-Novorizontino karşılaşması, hakem kararlarıyla gündeme oturdu. Karşılaşmayı yöneten hakem üçlüsüne, futbol tarihinin el ilginç cezalarından bir tanesi verildi.

Pato'nun sayılmayan gollerinde kriz

Karşılaşma, Alexandre Pato ve Higor Barbosa'nın karşılıklı golleriyle berabere tamamlanırken, Pato'nun ayrıca attığı iki nizami golün iptal edilmesi, ev sahibi ekibin iki bariz penaltısının verilmemesiyle dört fahiş hataya imza atıldı. Sao Paulo cephesi bu yönetime büyük tepki gösterdi.

Psikologlar gözetiminde yeniden eğitim

Baş hakem Flavio Roberto Mineiro ve yardımcı hakemler Vitor Carmona Metestaine ile Enderson Emanoel Turbiani, Sao Paulo Futbol Federasyonu tarafından kızağa çekildi. Hakemlerin yeniden eğitilmeleri kararı alan federasyon bu eğitimlere psikologların da eşlik etmesine hükmetti.

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Hakeme ruh hastası muamelesi

 

 

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