Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri 'Hakemle iş düzelmez'
25.11.2020 - 07:00 |

'Hakemle iş düzelmez'

Milliyet’e konuşan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, uzatma dakikaları ile ilgili eleştirilere yanıt verdi, “Bu önlenecekse önce futbolcu ve teknik direktörlerden başlayacak. Hakemler de buna katkı sağlayacak. Yani tek başına hakemle bu işler düzelmez. Herkes puana bakıyor, öne geçtikten sonra zamana oynuyor” dedi

'Hakemle iş düzelmez'
ABONE OL

BİLAL MEŞE

‘Her türlü riski alacağım’

Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı uzun süren sessizliğini Milliyet’e bozdu. Tatlı, genç ve yetenekli hakemler konusunda her türlü riski alacağını söyledi, “Bu koltuğa yapışmak için gelmedim. İster bir gün, ister bir hafta, ister bir ay, ister üç sene kalayım farketmez. Kalıcı işlere imza atmak için buradayım. Kaç gün, kaç ay, kaç yıl burada kalırım bilemiyorum. Ama bildiğim doğrulardan da asla taviz vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Türk futboluna yeni yüzler kazandırıyoruz, devam edecek. Başka şansımız da yok” dedi.

‘Kimsenin umurunda değil’

Serdar Tatlı şöyle devam etti; “Bu zaman geçirme, ya da oyunu soğutma konusuna gelince; bu önlenecekse önce futbolcu ve teknik direktörlerden başlayacak. Hakemler de buna katkı sağlayacak. Yani tek başına hakemle bu işler düzelmez. İyi futbol oynanmış, ya da oynanmamış, kimsenin umurunda değil, skora tabelası onlar için önemli. Herkes puana bakıyor, öne geçtikten sonra zamana oynuyorlar. İşin özeti; hakem sahada adil olacak, futbolcular ve teknik adamlar buna yardım sağlayacaklar, oyunun akışına ve güzelleşmesine destek verecekler.”

Hakemle iş düzelmez

Serdar Sarıdağ: "Şampiyonluk yarışındaki takımlarda bu derece anahtar oyuncu yok, en iyisi Pelkas"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 'Brugge, Samatta'yı transfer etmeli'
    'Brugge, Samatta'yı transfer etmeli'
  2. Lucescu'dan olay sözler!
    Lucescu'dan olay sözler!
  3. Trabzon'da yeni dönem
    Trabzon'da yeni dönem
  4. Elle oynamaya standart
    Elle oynamaya standart
  5. Sıkıntılar ortaya çıktı
    Sıkıntılar ortaya çıktı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En sağlam adamlar

En sağlam adamlar

Welinton yok Vida çok zor

Welinton yok Vida çok zor

'Hakemle iş düzelmez'

'Hakemle iş düzelmez'

Erzincan’a stat müjdesi

Erzincan’a stat müjdesi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet