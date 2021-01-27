Hakemlere kritik uyarılar

TFF Merkez Hakem Kurulu, 12-20 Ocak tarihlerinde, Riva’da 47 hakemin katılımıyla üst klasman hakem kampı gerçekleştirdi, burada hakemlere çeşitli uyarılarda bulunuldu.

MHK, özellikle ayağa basma ile ilgili çıkarılan kartlar konusunu gündeme getirdi. Her ayağa basmanın kart gerektirmediğine işaret eden MHK’nin uyarıları şöyle:

- Kartı ancak ayak, ayağın üstüne gelmesi halinde kullanın. Örneğin ayak, rakibin ayağının ucuna geliyor, bu kart değildir. Bu tip pozisyonlara ne kadar yakın olursanız, o kadar sağlıklı karar verirsiniz.

- Rakibine kart aldırmak için numara yapanlar var, görüyoruz. Yüzüne el ya da dirsek gelmediği halde kendini yere atanlar var. Bunlara dikkat edin, taviz vermeyin. Bu tip mücadelelere yakın olun, pozisyonu iyi süzün, gerekirse kartlarınızı kullanmaktan kaçınmayın.

- Kaleciler özellikle takımlarının önde olduğu anlarda vakit geçirme adına topu oyuna geç sokuyorlar. Bu tip vakit geçirmeleri gördüğünüz anda kartlarınızı kullanın, uzatma dakikalarına asla bırakmayın. Zamana oynadığını hissettiniz, hangi dakikada olursa olsun, kartınızı kullanın.

- Süper Lig maçlarında hakemi zorlayan, provoke eden oyuncular var. Bunlara asla taviz vermeyin. Fırsat buldukça, diğer maçları da izleyin. Bu tip oyuncuları göreceksiniz. Ön yargılı olmadan önlemlerinizi alın. Gerekirse kartlarınızı kullanmaktan kaçınmayın.

- Teknik alanlarda son üç haftada düzelmeler var, görüyoruz. Kenar yönetimlerin hakemin otoritesini sarsan hareketlere de asla izin vermeyin.

- VAR konusu da önemli. Her şeye karışmayın, kendi alanınızda kalın. Esas sorumluluğun sahadaki hakemde olduğunu asla unutmayın.

Aşı önceliği talep edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemler ve şu anda ligleri devam eden kulüplerin sporcu ve teknik ekiplerinin kovid 19 aşısı olmaları için geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulundu.

TFF, hakemler için önceki gün ikinci kez aşı talebinde bulundu. Kulüplerdeki teknik heyet ve futbolcular ise aşı olup olmamaya kendileri karar verecek. Federasyon bu konuda kulüpleri zorunlu tutmayacak.