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19.01.2020 - 17:13 | | MALATYA (AA)

Hakkı Çelikel: Mağlup olduğumuz için üzgünüz

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-1 mağlup olmanın kendilerini üzdüğünü belirtti.

Hakkı Çelikel: Mağlup olduğumuz için üzgünüz
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Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı rakip sahada kötü bir oyun sergilediklerini dile getirdi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak bireysel hatadan ilk golü yediklerini anlatan Çelikel, "İlk golden sonra oyunun akışını lehimize çeviremedik. Medipol Başakşehir her geldiğini attı. Rakibi engelleyemedik ve karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 geride tamamladık. İkinci yarı toparlandık, gol de bulduk ancak gerisini getiremedik. Kötü bir maçtı. Mağlup olduğumuz için üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu 

Bu maçı unutup önlerine bakacaklarını vurgulayan Çelikel, şunları kaydetti:

"Takımla ilgili şu an yolunda olmayan bazı şeyler var ama inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Trabzonspor maçıyla yükselişe geçmek istiyoruz. İyi bir takıma sahibiz ve kadromuza güveniyoruz. Eksiklerimiz de var, bunu biliyoruz. Transfer komitemiz tüm hızıyla çalışıyor. Kısa zamanda en az 2 transfer yapıp, eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Hiç kimse şüphe etmesin. Taraftarımız da biraz sabırlı olsun. İnşallah bu gidişata 'dur' deyip, yukarı doğru ivme yakalayacağız."

Hakkı Çelikel: Mağlup olduğumuz için üzgünüz

 

 

  

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