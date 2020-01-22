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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Hakkı Çelikel: Sergen hocanın açıklamasına anlam veremedim
22.01.2020 - 09:54 | | MALATYA (İHA)

Hakkı Çelikel: Sergen hocanın açıklamasına anlam veremedim

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, kulüpte devam eden teknik heyet arayışlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sergen Hoca konusunda ortada açık bir başarısızlık tablosu vardı. Önlem almamız gerekiyordu ve gerekeni yaptık. Bu süreçte camiamızın inanacağı bir isimle anlaşacağımızı umuyorum" dedi.

Hakkı Çelikel: Sergen hocanın açıklamasına anlam veremedim
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Yeni Malatyaspor'da teknik heyet arayışları sürerken, Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, bu konu hakkında kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor olarak teknik heyet konusunda her zaman istikrarlı olduklarını belirten Çelikel, "Bunu geçen sezonlara bakarak görebilir futbolseverler. Ancak Sergen Hoca’nın görevden alınışının arkasında haftalardır süregelen açık bir başarısızlık tablosu vardı. Önlem almamız gerekiyordu ve gerekeni yaptık. Sergen Hoca başarılı bir teknik adam ancak burada dokunun uyuşmadığına inanıyoruz. Ayrıca 'Haberim yoktu, şok oldum' şeklindeki demecine açıkçası anlam veremedim. Çünkü o süreçte kendisiyle bu konuları etraflıca oturup konuştuk. Bir anda gelişen bir süreç olmadı yani" dedi.

"Camianın inanacağı bir isim"
Çelikel, teknik heyet konusunda birkaç gün içerisinde gelişme yaşanabileceğini de belirterek, şunları söyledi:
"Önümüzde uzun bir maraton var. Bu süreçte camiamızın inanacağı bir isimle anlaşacağımızı umuyorum. Bu konuda birkaç gün içerisinde gelişme yaşanabilir. Sportif Direktörümüz Ali Ravcı bu tür süreçlerde kulübümüze her zaman can simidi gibi yetişip, önemli katkılar sunmuştur. Kendisinin yıpratılmaması adına azami gayret gösteriyoruz. Çünkü kulübümüzün 2. Liglerden buralara gelmesinde payı olan en önemli isimlerden birisidir. Kulübümüze daha uzun yıllar faydalı işlerinin olacağını umuyor ve inanıyoruz."

Hakkı Çelikel: Sergen hocanın açıklamasına anlam veremedim

 

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