Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Halı Saha Futbol Federasyonu, koronavirüs önlemlerini açıkladı!
03.08.2020 - 22:55 | | AA

Halı Saha Futbol Federasyonu, koronavirüs önlemlerini açıkladı!

Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), yarın açılacak tesislerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Halı Saha Futbol Federasyonu, koronavirüs önlemlerini açıkladı!
ABONE OL

Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), yarın açılacak tesislerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı. 

HFF, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı esaslara göre tesislerde herhangi bir riskin yaşanmaması adına uygulanacak 16 maddeyi açıkladı. 

Buna göre halı sahaların temizliği düzenli yapılacak. HFF, tesislere ulaşımda toplu taşıma yerine bisiklet veya özel araçların kullanılması tavsiyesinde bulundu.

 Ayrıca soyunma odaları ve duşlar da kullanıma açık olmayacak. Hastalıkla ilgili belirti gösterecek kişilerin hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası da hazır bulundurulacak. Tesislerde ekipmanlar da kişiye özel olacak.

Liverpool Premier Lig Şampiyonu!

Manchester City yeni sezon deplasman formasını tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut'a teşekkür mesajı!
    Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut'a teşekkür mesajı!
  2. Transfer haberleri | Bellegarde'den Türkçe Galatasaray açıklaması!
    Transfer haberleri | Bellegarde'den Türkçe Galatasaray açıklaması!
  3. Transfer haberleri | Beşiktaş, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'in peşinde!
    Transfer haberleri | Beşiktaş, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'in peşinde!
  4. Juventus, Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekledi!
    Juventus, Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekledi!
  5. Mert Nobre'nin Gençlerbirliği heyecanı!
    Mert Nobre'nin Gençlerbirliği heyecanı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Murat Cavcav: "Mert Nobre'ye güvenimiz tam"

Murat Cavcav: "Mert Nobre'ye güvenimiz tam"

Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile evlendi!

Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile evlendi!

Son dakika transfer haberleri | Mustafa Kapı, Lille ile anlaştı!

Son dakika transfer haberleri | Mustafa Kapı, Lille ile anlaştı!

La Liga'da Espanyol'dan 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu!

La Liga'da Espanyol'dan 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu!

Sıradaki Haber