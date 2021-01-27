Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu formayı çıkarmadı

Sezonun 20 maçlık kısmında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Göztepe, 29 gol atıp kalesinde 24 gol gördü.

Toplam 29 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte 6 oyuncu, hiç ilk 11'de yer almadı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk devrede forma giyen oyunculardan Andre Poko, Guilherme ve Marcio Mossoro ile yollarını ayırdı, sezon başında Kocaelispor'dan transfer ettiği ve sadece 74 dakika süre bulan Burak Süleyman'ı yeşil-siyahlı ekibe kiralık olarak gönderdi.

Türk futbolcuların daha fazla süre aldığı Göztepe'de yerli isimler 11 bin 115 dakika sahada kalırken, yabancı futbolcular 8 bin 685 dakika forma giydi.

Göztepe'de 15 yabancı ve 14 Türk futbolcu mücadele etti.

En fazla süre alanlar Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu

Sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu, tüm maçlarda ilk 11'de oynayıp en fazla süre alan isimler oldu. Cherif Ndiaye ise 14'ü ilk 11 olmak üzere 20 müsabakada da şans buldu.

Uzun süre sakatlık nedeniyle kadroya giremeyen genç isimlerden Batuhan Kırdaroğlu ile bir diğer genç futbolcu Efe Binici, sezon başında Beypiliç Boluspor'a kiralık olarak gittikten sonra dönen Kerim Alıcı ve ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kiralanan Fousseni Diabate, en az süre alan isimler oldu.

13 futbolcudan 29 gol

Göztepe'de atılan 29 golün 12'sini yerli isimler, 17'sini ise yabancı futbolcular kaydetti.

Toplam 13 farklı ismin gol ürettiği sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar 6, Cherif Ndiaye ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Göztepe'de ara transfer döneminde Belçika'nın Anderlecht takımından kiralanan Antonio Zulj, ilk 2 maçında 3 gole ulaştı.

Kırmızı kart gören yok

İlk devrede kırmızı kart görmeyen Göztepe'de 20 futbolcu, 42 kez sarı kartla cezalandırıldı.

İzmir temsilcisinde Yalçın Kayan 6, Obinna Nwobodo ve Soner Aydoğdu 4 kez sarı kart gördü.

İlk yarı raporu

Göztepe'de ilk yarıda forma giyen isimlerin performansı şöyle: