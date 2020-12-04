Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Halil Akbunar'ın 100. maç heyecanı
04.12.2020 - 15:03 | | İZMİR (AA)

Halil Akbunar'ın 100. maç heyecanı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yarınki Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. Süper Lig müsabakasına çıkacak Halil Akbunar, "Taraftarlarımızla 100. maç coşkusunu yaşamak isterdim, inşallah 200. müsabakada sağlıklı bir şekilde onlarla oluruz." dedi.

Halil Akbunar'ın 100. maç heyecanı
ABONE OL

Halil Akbunar, AA muhabirine, sezona iyi bir başlangıç yaptığını ve takıma katkı verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Takım olarak son 2 maçlarını kayıpsız geçtiklerini kaydeden Halil Akbunar, "Yarın da Kayserispor karşısında 3 puan için sahada olacağız. Takım olarak enerjimiz çok yüksek, sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Halil Akbunar, yarın forma şansı bulması halinde Göztepe ile Süper Lig'de 100. maçına çıkacağını belirterek, "Bu benim için mutluluk verici. Formasını giymekten gurur duyduğum Göztepe ile 100. Süper Lig maçına çıkacağım. Yarın taraftarlarımla 100. maç coşkusunu yaşamak isterdim, inşallah 200. müsabakada sağlıklı bir şekilde onlarla oluruz." diye konuştu.

Göztepe'de 24. futbolcu  

Gürsel Aksel'in 390, Nevzat Güzelırmak'ın 331, Fevzi Zemzem'in 305 Süper Lig maçına çıktığı Göztepe'de Halil Akbunar, bu hafta forma giymesi halinde Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim olacak. Futbola Balçova İdmanyurdu'nda başladıktan sonra 2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 27 yaşındaki Halil Akbunar, o sezondan beri Göztepe'nin dışında sadece 1 yıl Elazığspor'da kiralık olarak forma giydi.

Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve TFF 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Halil Akbunar, bu müsabakalarda 42 gol attı.

Halil Akbunarın 100. maç heyecanı

 

Nkoudou, Türkçe kelimeleri öğreniyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yeni transfer müjdeyi verdi
    Yeni transfer müjdeyi verdi
  2. İnanılmaz! Gustavo olmadan...
    İnanılmaz! Gustavo olmadan...
  3. Ağaoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Bayraktar'a ziyaret
    Ağaoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Bayraktar'a ziyaret
  4. Kayserispor’da sonuçlar negatif
    Kayserispor’da sonuçlar negatif
  5. Eski milli ve Fenerbahçeli futbolcu hayatını kaybetti
    Eski milli ve Fenerbahçeli futbolcu hayatını kaybetti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Salih Uçan için resmi transfer açıklaması

Son dakika - Salih Uçan için resmi transfer açıklaması

Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere

Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere

Fransız basınından Sparta Prag'a karşı 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgüler

Fransız basınından Sparta Prag'a karşı 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgüler

Halil Akbunar'ın 100. maç heyecanı

Halil Akbunar'ın 100. maç heyecanı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet