Halil Akbunar'ın 100. maç heyecanı

Halil Akbunar, AA muhabirine, sezona iyi bir başlangıç yaptığını ve takıma katkı verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Takım olarak son 2 maçlarını kayıpsız geçtiklerini kaydeden Halil Akbunar, "Yarın da Kayserispor karşısında 3 puan için sahada olacağız. Takım olarak enerjimiz çok yüksek, sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Halil Akbunar, yarın forma şansı bulması halinde Göztepe ile Süper Lig'de 100. maçına çıkacağını belirterek, "Bu benim için mutluluk verici. Formasını giymekten gurur duyduğum Göztepe ile 100. Süper Lig maçına çıkacağım. Yarın taraftarlarımla 100. maç coşkusunu yaşamak isterdim, inşallah 200. müsabakada sağlıklı bir şekilde onlarla oluruz." diye konuştu.

Göztepe'de 24. futbolcu

Gürsel Aksel'in 390, Nevzat Güzelırmak'ın 331, Fevzi Zemzem'in 305 Süper Lig maçına çıktığı Göztepe'de Halil Akbunar, bu hafta forma giymesi halinde Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim olacak. Futbola Balçova İdmanyurdu'nda başladıktan sonra 2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 27 yaşındaki Halil Akbunar, o sezondan beri Göztepe'nin dışında sadece 1 yıl Elazığspor'da kiralık olarak forma giydi.

Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve TFF 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Halil Akbunar, bu müsabakalarda 42 gol attı.