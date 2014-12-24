Halil Altıntop takımının performansından memnun

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'un golcü oyuncusu Halil Altıntop, ilk yarıdaki başarılı performanslarını sezonun kalanında da devam ettirmek istediklerini söyledi.



UEFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulunan Halil Altıntop, 6. sırada tamamladıkları ligin ilk devresinde beklenenin üstünde bir performans sergilediklerini belirterek, "2014 yılı, hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz harika bir yıl oldu. Ligde ilk devreyi iyi bir noktada bitirdik. Sezonun ikinci yarısında olabildiğince fazla puan toplayıp, yerimizi korumayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.



Trabzonspor'da geçirdiği iki sezonun kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Türkiye'de forma giydikten sonra tekrar Bundesliga'ya dönmek istedim. Augsburg forması giydiğim için mutluyum. Aslında umduğumuzdan daha iyi bir form grafiği yakaladık. Geçen sezonu 8. bitirdik ve şu anda da işler iyi gidiyor. Finansal açıdan diğer kulüplerden kötü durumda olsak da takım içindeki üst düzey birlik ve beraberlik başarıyı getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.



Bundesliga'da Kaiserslautern, Schalke 04 ve Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, iki sezon Trabzonspor'da mücadele ettikten sonra geçen yıl Augsburg'a transfer olmuştu. Halil Altıntop, Augsburg kariyerinde çıktığı 55 maçta, 13 gol attı.



Augsburg, bu sezon 17 maçta, 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alırken, Bundesliga'da 27 puanla, 6. sırada yer alıyor.