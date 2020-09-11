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11.09.2020 - 11:14 | | AA

Halkbank, Balkan Şampiyonluğu için mücadele edecek

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda yarın Kosova ekibi Luboteni ile karşılaşacak.

Halkbank, Balkan Şampiyonluğu için mücadele edecek
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Başkent ekibi, Luboteni ile iki günde 2 maç yapacak. Karşılaşmalarda üstünlük sağlayan takım Balkan Şampiyonu unvanıyla CEV Challenge Kupası’na katılacak.

Statüye göre iki maçı kazanan takım tur atlayacak eşitlik durumunda şampiyon altın set sonucunda belli olacak.

TVF Başkent Solunundaki turnuvada ilk maç yarın saat 19.00 ikinci maç ise 13 Eylül Pazar saat 16.00'da başlayacak.

Hedef Balkan Kupası

Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen oyuncular Volkan Döne ile Efe Bayram, Balkan Kupası’nı kulüp müzesine kazandırmak istediklerini söyledi.

Avrupa yolculuğuna Balkan Kupası ile başlayacaklarını ifade eden Volkan, "Önce Balkan, sonra Challenge Kupası’nı alarak, kupa zengini müzemize yenilerini koymak adına elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Efe Bayram da "İyi bir takımız. Rakibimizi tanımıyoruz. Ama biz inançlıyız. Birbirimizi tamamlayan, belli bir ritim yakalamış bir takımız. Bir de Avrupa ve kupa hedefleri varsa, limitlerimizi zorlarız." değerlendirmesinde bulundu.

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Halkbank, Balkan Şampiyonluğu için mücadele edecek

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