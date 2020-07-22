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22.07.2020 - 11:22 | | ANKARA (AA)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Murat Karakaya'yı transfer etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, smaçör Murat Karakaya'yı kadrosuna dahil etti.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Murat Karakaya'yı transfer etti
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Başkent temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok kulübünde forma giyen 33 yaşındaki milli smaçör ile anlaşmaya varıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Karakaya, amacının takım halinde önlerine konan hedeflere ulaşmada üzerine düşeni yapmak olduğunu belirtti.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Murat Karakayayı transfer etti

Halkbank gibi büyük, köklü, geçmişi başarılarla dolu, kurumsallaşmada Avrupa standartlarını yakalamış bir kulübün üyesi olmaktan onur duyduğunu ifade eden Karakaya, "Bu ailenin bir parçası olmak çok keyifli ve mutluluk verici. Halkbank camiasına layık olmak, hedeflerimize ulaşmak adına elimden ne geliyorsa onu hayata geçirmek için sabırsızlanıyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  

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