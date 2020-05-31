MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Halkbank, Hasan Yeşilbudak ile yollarını ayırdı
31.05.2020 - 10:45 | | ANKARA (AA) -

Halkbank, Hasan Yeşilbudak ile yollarını ayırdı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 36 yaşındaki libero Hasan Yeşilbudak'ın yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Halkbank, Hasan Yeşilbudak ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgili Hasan Yeşilbudak, seninle iki ayrı dönem halinde unutulmayacak 10 sezon yaşadık, şampiyonluklar kazandık, çok önemli dereceler elde ettik. Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda, Halkbank'ın temsil edildiği her alanda unutulmaz hizmetlerin oldu. Ve şimdi veda zamanı geldi. Tüm katkıların, bizimle birlikte olduğun için teşekkür ederiz. Sonraki yaşamında mutluluk ve başarı dileklerimizle..." ifadelerine yer verildi.

Halkbank, Hasan Yeşilbudak ile yollarını ayırdı

 

Max Kruse'den Riva'da ilk paylaşım...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

47 yaşındaki Koller'den 15 gol...

47 yaşındaki Koller'den 15 gol...

Galatasaray'ın en uzun Florya kampı!

Galatasaray'ın en uzun Florya kampı!

Türk yıldızlar Avrupa liglerine hazır!

Türk yıldızlar Avrupa liglerine hazır!

NBA için geri sayım! 4 alternatif...

NBA için geri sayım! 4 alternatif...

Sıradaki Haber