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HaberlerVoleybol Haberleri Halkbank ile Seganov'un yolları ayrıldı
20.05.2020 - 11:10 | | AA

Halkbank ile Seganov'un yolları ayrıldı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Georgi Seganov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Halkbank ile Seganov'un yolları ayrıldı
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Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu A Takım kadrosunda yer alan pasör Georgi Seganov’la gelecek sezon için kontrat yenilememe kararı alınmıştır." denildi.

Mavi-beyazlı kulüp, Bulgar voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek spor yaşamında başarı diledi.

Halkbank ile Seganovun yolları ayrıldı

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