21.05.2020 - 14:09 | | AA
Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'le yollarını ayırdı
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarındanHalkbank, Sloven pasör Toncek Stern'in yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu devre arası A takım kadrosunda yer alan ve verilen görevleri hem antrenman hem de maçlarda layıkıyla yerine getiren oyuncumuz Toncek Stern, önümüzdeki sezon aramızda olmayacaktır." denildi.
Mavi-beyazlı kulüp, Sloven voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek spor yaşamında başarı diledi.
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