MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Halkbank'ın rakibi Hapoel Kfar Saba
03.11.2020 - 11:03 | | ANKARA (AA) -

Halkbank'ın rakibi Hapoel Kfar Saba

Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda Hapoel Kfar Saba ile karşılaşacak.

Halkbank'ın rakibi Hapoel Kfar Saba
ABONE OL

 

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Kfar Saba ile karşı karşıya gelecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Azerbaycan'dan Konstantin Selin ve Arnavutluk'tan Endri Zguri hakem ikilisi yönetecek.

Bu maçın rövanşı da yine Ankara'da 6 Kasım Cuma günü yapılacak.

Oyuncular tura kilitlendi

Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen mavi-beyazlı takımın smaçörleri Alexander Berger ve Efe Bayram, iki maçı da kazanarak turu geçmek istediklerini belirtti.

Efe Bayram, mücadeleyi sadece Halkbank'ın maçı olarak değerlendirmediklerini kaydederek, "Ülkemizi ve camiamızı temsil edeceğimizin bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Challenge Kupası'nda devam etmek adına bu eşleşmeden galip ayrılmak gerektiğine vurgu yapan Alexander Berger de "Biz, bu turu değil sonrasını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkbankın rakibi Hapoel Kfar Saba

 

Gökdeniz Karadeniz'in 2015-16 sezonunda Mordovia'ya attığı gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Isparta'da koronavirüs depremi!
    Isparta'da koronavirüs depremi!
  2. Bursa'nın konuğu Karşıyaka
    Bursa'nın konuğu Karşıyaka
  3. Halkbank'ın Avrupa sınavı
    Halkbank'ın Avrupa sınavı
  4. Berna Gözbaşı açıkladı!
    Berna Gözbaşı açıkladı!
  5. Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor
    Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'e puan kaybeden iflah olmuyor

Gaziantep'e puan kaybeden iflah olmuyor

Bourg Basket - Bahçeşehir Basketbol maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Bourg Basket - Bahçeşehir Basketbol maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Real Madrid - Inter maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Inter maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son Dakika | Ryan Giggs tutuklandı

Son Dakika | Ryan Giggs tutuklandı

Sıradaki Haber