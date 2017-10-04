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04.10.2017 - 11:53 |

Halldorsson idmanı yarıda bıraktı

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde cuma günü A Milli Takım'la karşılaşacak İzlanda Milli Takımı'nda sakatlık şoku yaşanıyor. Takımın birinci kalecisi olan Hannes Halldorsson, dün akşamki takım idmanında sakatlandı.

Halldorsson idmanı yarıda bıraktı
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

İzlanda Milli Takımı'nda Türkiye maçı öncesinde sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Takımın birinci kalecisi olan Hannes Halldorsson, dün akşamki takım idmanında sakatlandı. Danimarka'nın Randers takımının oyuncusu olan 33 yaşındaki file bekçisi, talihsiz olayın ardından bugünkü idmana çıkmadı.

Antrenmanı yarıda bırakan ve fizyoterapist eşliğinde sahayı terk eden Halldorsson'un durumunun netlik kazanmadığı, Eskişehir'deki maçta oynamasının riske girdiği bildirildi. Milli Takım doktorlarının futbolcuyu Türkiye maçına yetiştirmeye çalışacakları, yetişme ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

İzlanda'nın kadrosundaki diğer iki kaleci; Nordsjaelland'dan 22 yaşındaki Runar Alex Runarsson ile Excelsior takımından 28 yaşındaki Ögmundur Kristinsson...

Türkiye ona gol atamadı

Dünya Kupası Elemeleri'nde iki takımın Reykjavik'te karşı karşıya geldiği ve ev sahibi ekibin 2-0 kazandığı maçta kalede olan Halldorsson, EURO 2016 elemelerinde İzlanda'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği maçta da kaleyi korumuştu.

Deneyimli file bekçisinin sakatlığı nedeniyle oynayamadığı EURO 2016 elemelerinde Konya'da oynanan karşılaşmada ise Türkiye İzlanda'yı 1-0 mağlup etmişti. Halldorsson'un kalede olduğu maçlarda Türkiye rakibine gol atamadı.

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