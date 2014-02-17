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17.02.2014 - 15:14 | | AA

Hamburg'da Mirko Slomka dönemi

Hamburg, teknik direktör Mirko Slomka ile sözleşme imzaladı.

Hamburg'da Mirko Slomka dönemi
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg, teknik direktör Mirko Slomka ile sözleşme imzaladı.

Hamburg Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Carl Jarchow, düzenlenen basın toplantısında, Slomka'yı yeni teknik direktör olarak tanıtabildiği için mutlu olduğunu belirterek, Slomka ve danışmanı ile dün görüşmelere başladıklarını vurgulamak istediğini söyledi.

Slomka da Hamburg ile iyi bir başlangıç yapmak istediğini belirterek, Hamburg'un mükemmel bir kulüp olduğunu ve yeni görevinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Mirko Slomka, Hamburg'un Bundesliga'daki ilk 5 takım arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Görevine son verilen Hollandalı Bert van Marwijk'in yerine getirilen Slomka'nın 2016 yılı ortasına kadar sözleşme imzaladığı bildirildi. Slomka, en son 2010-2013 yılları arasında Hannover 96 takımını çalıştırmıştı.

Hamburg, son haftalarda aldığı mağlubiyetler nedeniyle ligde 17. sıraya gerilemiş ve teknik direktör Marwijk'in görevine son verilmişti.

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