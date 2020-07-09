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09.07.2020 - 19:15 | | DHA

Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk'ten başkonsolosa ziyaret

eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve eski milli bir futbolcu Yıldıray Baştürk, T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'yi makamında ziyaret etti.

Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk'ten başkonsolosa ziyaret
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Almanya'da doğup büyüyen ve futbola bu ülkede başlayan eski milli takım oyuncularından Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'yi makamında ziyaret etti.

Başkonsolos Cebeci'ye nezaket ziyaretine bulunan eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile eski milli bir futbolcu Yıldıray Baştürk, başkonsolosa üzerinde Şener Cebeci yazılı olan kırmızı-beyaz forma hediye etti. Ziyarette, futbol ağırlıklı bir sohbet yapıldığı öğrenilirken, samimi geçtiği belirtilen ziyareti bir fotoğrafla sosyal medya hesabından paylaşan T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, eski milli futbolcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti takipçilerine aktardı. Trabzon Of doğumlu olan başkonsolos Şener Cebeci, "Hamit Altıntop'un Of'un damadı olduğunu öğrendim. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürkten başkonsolosa ziyaret

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