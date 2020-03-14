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HaberlerGençlerbirliği Haberleri Hamza Hamzaoğlu: Bugün çok iyi oynamadık
14.03.2020 - 17:29 | | DENİZLİ (İHA)

Hamza Hamzaoğlu: Bugün çok iyi oynamadık

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-0’lık Denizlispor yenilgisi sonrası, “Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor vardı. Fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Bugün çok iyi oynamadık, bu bir gerçek” dedi.

Hamza Hamzaoğlu: Bugün çok iyi oynamadık

Süper Lig’in 26. haftasında Denizlispor - Gençlerbirliği’ni ağırladı. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi. Karşılaşmada iyi oynamadıklarını ve bu yüzden puan kaybettiklerini anımsatan Hamzaoğlu, “Bugün maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor vardı.

Biz zaman zaman belki beraberlik şansını yakalayacak birkaç tane pozisyonumuz olmuş olsa da Denizlispor bizden daha iyi oynadı. Bugün hakkettiği bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum. Biz şimdi önümüzdeki haftaya iyi şekilde hazırlanıp buradan kaybettiğimiz puan ve puanları oradan telafi etmeye çalışacağız. Maç ile ilgili fazla söyleyebileceğim bir şey yok yani bugün çok iyi oynamadık bu bir gerçek” dedi.

Hamza Hamzaoğlu: Bugün çok iyi oynamadık

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