SÃ¼per Lig'in 18. haftasÄ±nda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un antrenÃ¶rÃ¼ Alper Kelkitli, Ã¼zerindeki sÄ±kÄ±ntÄ± ve stresi atan takÄ±mÄ±n daha iyi yerlere geleceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Kelkitli, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bugÃ¼nleri Ã§ok Ã¶zlediklerini ifade etti.Â

Soyunma odasÄ±nda olsun, sahada olsun inanÄ±lmaz bir takÄ±m bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ yakaladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Kelkitli, futbolcularÄ± mental olarak bir yerlere getirmek istediklerini aktardÄ±.Â

Oyuncu grubunun her ÅŸeye layÄ±k olduÄŸunu vurgulayan Kelkitli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Biz Kayserispor olarak buralarÄ± hiÃ§bir zaman hak etmedik. Bir haftalÄ±k dÃ¶nem iÃ§erisinde gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Bize desteklerini esirgemeyen kulÃ¼p baÅŸkanÄ±mÄ±za, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za, yÃ¶neticilerimize teÅŸekkÃ¼r ederiz. KulÃ¼pteki 72 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n hepsinin duasÄ±nÄ± aldÄ±k. Hepsine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz. BÃ¼yÃ¼k kaptanÄ±mÄ±z Sapunaru ve Ä°lhan Parlak'a Ã§ok Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz. Kayserispor Ã¼zerindeki sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± ve stresi attÄ±, bundan sonra daha iyi yerlere gelecektir. Galibiyet tÃ¼m Kayserimize gelsin."

Hamza HamzaoÄŸlu: "BugÃ¼nkÃ¼ oyunun tek sorumlusu benim"Â

Yeni Malatyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hamza HamzaoÄŸlu ise bugÃ¼n iÃ§in sÃ¶yleyecek Ã§ok fazla ÅŸeyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Sahada futbol adÄ±na hiÃ§bir ÅŸey ortaya koyamadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan HamzaoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Burada hiÃ§ kimseyi suÃ§layamam. BugÃ¼nkÃ¼ oyunun tek sorumlusu benim. O yÃ¼zden oyuncularÄ±ma bir ÅŸey diyemiyorum. Kayserispor'u tebrik ediyorum, inandÄ±lar, mÃ¼cadele ettiler. Her ne kadar maÃ§a Ã§ekinerek baÅŸlamÄ±ÅŸ olsalar da biz kendilerine gÃ¼ven duymalarÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir oyun ortaya koyduk. Onlar da her geÃ§en dakika kendilerine gÃ¼venle oynamaya baÅŸladÄ±lar. Bizler zora soktuÄŸumuz bu maÃ§Ä± Ã§evirmeye gayret ettik, baÅŸaramadÄ±k. BugÃ¼nkÃ¼ oyunla da baÅŸarmamÄ±z Ã§ok mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. Ã–nÃ¼mÃ¼zde kupa maÃ§Ä± var, Galatasaray ile oynayacaÄŸÄ±mÄ±z. En iyi ÅŸekilde ona hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah bir an Ã¶nce toparlanÄ±rÄ±z. Herkes kendine dÃ¼ÅŸen dersi Ã§Ä±karÄ±r. Yolumuza bundan sonra bu ÅŸekilde devam ederiz."