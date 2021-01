Hamza HamzaoÄŸlu: BugÃ¼nkÃ¼ oyunun tek sorumlusu benim

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un antrenörü Alper Kelkitli, üzerindeki sıkıntı ve stresi atan takımın daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Kelkitli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünleri çok özlediklerini ifade etti.

Soyunma odasında olsun, sahada olsun inanılmaz bir takım bütünlüğü yakaladıklarını belirten Kelkitli, futbolcuları mental olarak bir yerlere getirmek istediklerini aktardı.

Oyuncu grubunun her şeye layık olduğunu vurgulayan Kelkitli, şunları kaydetti:

"Biz Kayserispor olarak buraları hiçbir zaman hak etmedik. Bir haftalık dönem içerisinde gece gündüz çalıştık. Bize desteklerini esirgemeyen kulüp başkanımıza, çalışanlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ederiz. Kulüpteki 72 çalışanın hepsinin duasını aldık. Hepsine çok teşekkür ederiz. Büyük kaptanımız Sapunaru ve İlhan Parlak'a çok çok teşekkür ederiz. Kayserispor üzerindeki sıkıntıyı ve stresi attı, bundan sonra daha iyi yerlere gelecektir. Galibiyet tüm Kayserimize gelsin."

Hamza Hamzaoğlu: "Bugünkü oyunun tek sorumlusu benim"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise bugün için söyleyecek çok fazla şeyi olmadığını belirtti.

Sahada futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Burada hiç kimseyi suçlayamam. Bugünkü oyunun tek sorumlusu benim. O yüzden oyuncularıma bir şey diyemiyorum. Kayserispor'u tebrik ediyorum, inandılar, mücadele ettiler. Her ne kadar maça çekinerek başlamış olsalar da biz kendilerine güven duymalarını sağlayacak bir oyun ortaya koyduk. Onlar da her geçen dakika kendilerine güvenle oynamaya başladılar. Bizler zora soktuğumuz bu maçı çevirmeye gayret ettik, başaramadık. Bugünkü oyunla da başarmamız çok mümkün değildi. Önümüzde kupa maçı var, Galatasaray ile oynayacağımız. En iyi şekilde ona hazırlanacağız. İnşallah bir an önce toparlanırız. Herkes kendine düşen dersi çıkarır. Yolumuza bundan sonra bu şekilde devam ederiz."